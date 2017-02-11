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В Россию отправляется первая партия витебского торгового оборудования

11.02.2017 - 14:37

Новости Беларуси. Первую партию отечественного торгового оборудования на днях экспортируют в Россию. В Витебске запустили производство на уникальном для Беларуси предприятии.

Три кита, на которых основывается завод – инновации, экспорт, создание новых рабочих мест.

В проект вложено более 7 миллионов долларов иностранных инвестиций. Ориентировано предприятие на рынок Таможенного союза, постепенно будут выходить на Польшу и Прибалтику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Ткачук, генеральный директор предприятия по производству торгового оборудования:
Мы получили те необходимые документы, которые дают нам уже право работать как производственное предприятие. Мы могли производить, мы могли делать. Но мы не имели права, не подтвердив его качества, его статус, страну производителя, его реализовывать. Теперь у нас полный комплект документов, который дает нам право выходить с рынок реализацией нашей продукции.

На заводе создано 150 новых рабочих мест. А в перспективе здесь планируют расширить штат минимум до 400 сотрудников.

В Россию отправляется первая партия витебского торгового оборудования

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