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В Сенненском районе в лобовом столкновении погибла 17-летняя девушка, возбуждено уголовное дело

24.05.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Смертельная авария в Сенненском районе. На 15-м километре автодороги Богушевск – Коковчино – Немойта столкнулись Ford Focus и «Нива». По предварительной информации, девушка за рулем иномарки на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла контроль над управлением, допустила занос машины и выехала на встречку.

17-летняя девушка, которая ехала на переднем сидении Ford, скончалась на месте. Ее тело из салона автомобиля извлекли спасатели.

Как сообщили в ГАИ, водитель автомобиля Ford получила права в январе нынешнего года. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
По предварительной информации автомобиль Ford Focus под управлением 21-летней женщины двигался в сторону Богушевска. В автомобиле на переднем пассажирском сиденье находилась 17-летняя девушка. Также в качестве пассажиров в салоне автомобиля ехали 2 жители Богушевска. Выехав на встречную полосу движения, автомобиль столкнулся с ВАЗ 2121 , под управлением 75-летнего жителя Сенненского района. В автомобиле ВАЗ 2121 также находился его односельчанин – 40-летний пассажир. В Витебскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями доставлены 4 участника аварии, где им оказывается медицинская помощь.

В Сенненском районе в лобовом столкновении погибла 17-летняя девушка

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