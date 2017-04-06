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В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу

06.04.2017 - 10:30

Новости Беларуси. На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов.

У рядового Евгения Жарского погас купол. Рядовой Дмитрий Страчук зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились.

Из сообщения пресс-службе Министерства обороны:
В Шумилинском районе Витебской области в рамках выполнения учебно-боевых задач в ходе тактического учения с 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой во время проведения десантирования из самолета Ил-76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому.

На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов

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