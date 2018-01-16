﻿ В Витебске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Витебске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

16.01.2018 - 12:13

Новости Беларуси. В Витебске 15 января на пешеходном переходе водитель Volvo сбил пенсионерку.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло на улице Чкалова. 66-летняя женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами.

За рулём автомобиля был 52-летний мужчина. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства инцидента.

В декабре прошлого года в Витебске в аварию на пешеходном переходе попала женщина с маленькими детьми.

Коляска с 2-летним ребёнком проехала по дороге 10 метров – подробности здесь.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года
В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года
Фото: ГАИ Витебск
Коляска проехала по дороге 10 метров. Автомобиль сбил женщину с 2 детьми на пешеходном переходе в Витебске
Скорая везла 2-летнего ребенка: что известно об аварии в Витебске
Скорая везла 2-летнего ребенка: что известно об аварии в Витебске
Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП
Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В Витебске неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Автомобиль без водителя в Витебске насмерть сбил пенсионерку‍
Автомобиль без водителя в Витебске насмерть сбил 69-летнюю женщину
Момент столкновения машины милиции с маршруткой в Витебске зафиксировали камеры видеонаблюдения
Момент столкновения машины милиции с маршруткой в Витебске зафиксировали камеры видеонаблюдения
Авария в Витебске
«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске
Все новости по теме Авария в Витебске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru