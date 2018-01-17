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В Витебске из-за пьяного пешехода в аварию попали два автомобиля

17.01.2018 - 11:09

Новости Беларуси. В Витебске из-за пьяного пешехода произошло две аварии.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел 16 января вечером. 35-летний водитель ГАЗ резко затормозил, когда увидел человека на дороге. Из-за этого автомобиль опрокинулся.

За транспортным средством ехал автомобиль Audi. Избегая столкновения, 33-летний водитель Audi выехал на встречку и наехал на ограждение.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

53-летний нетрезвый пешеход попытался скрыться. Его задержали очевидцы.

Проводится проверка.

Осенью 2017 года в Минске нетрезвый водитель пытался сымитировать угон после ДТП – здесь подробнее.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

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