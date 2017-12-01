﻿ В Витебске неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Витебске неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

01.12.2017 - 14:56

Новости Беларуси. В Витебске водитель сбил пешехода и скрылся.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, 30 ноября вечером под колеса автомобиля попал 33-летний пешеход, обозначенный световозвращающими элементами. Он умер на месте аварии. За рулем автомобиля находился неустановленный водитель, который после столкновения скрылся.

Правоохранители разыскивают свидетелей смертельного ДТП.

В начале ноября 32-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину в Брестском районе и скрылся.

Пешеход погиб – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Автомобиль без водителя в Витебске насмерть сбил пенсионерку‍
Автомобиль без водителя в Витебске насмерть сбил 69-летнюю женщину
Момент столкновения машины милиции с маршруткой в Витебске зафиксировали камеры видеонаблюдения
Момент столкновения машины милиции с маршруткой в Витебске зафиксировали камеры видеонаблюдения
Авария в Витебске
«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске
Буквально одна секунда – раз, столкновение: водитель микроавтобуса об аварии в Витебске
Буквально одна секунда – раз, столкновение: водитель микроавтобуса об аварии в Витебске
В Витебске микроавтобус после столкновения с легковушкой сбил четверых пешеходов: оба водителя утверждают, что ехали на зеленый
В Витебске микроавтобус после столкновения с легковушкой сбил четверых пешеходов: оба водителя утверждают, что ехали на зеленый
Водитель снес остановку и разделся перед сотрудниками ГАИ
Момент задержания голого водителя в Витебске попал на видео
В Витебске задержали голого водителя, протаранившего остановку
В Витебске задержали голого водителя Ford, протаранившего остановку
Никита Працюк, ученик 6 «А» класса средней школы №18 Витебска
Милиционер, спасший ребенка от столкновения с машиной в Витебске: Никаких мыслей не было в голове, просто увидел ситуацию
Все новости по теме Авария в Витебске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru