В Витебске неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Новости Беларуси. В Витебске водитель сбил пешехода и скрылся.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, 30 ноября вечером под колеса автомобиля попал 33-летний пешеход, обозначенный световозвращающими элементами. Он умер на месте аварии. За рулем автомобиля находился неустановленный водитель, который после столкновения скрылся.

Правоохранители разыскивают свидетелей смертельного ДТП.

В начале ноября 32-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину в Брестском районе и скрылся.