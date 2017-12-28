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В Витебске скорая помощь опрокинулась после столкновения со Skoda

28.12.2017 - 11:14

Новости Беларуси. На перекрестке в Витебске легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи.

По информации ГАИ Витебска, ДТП произошло 27 декабря вечером. За рулем Skoda находилась 28-летняя женщина. В салоне автомобиля на заднем сидении был 4-летний ребенок. Он не пострадал.

Фото: ГАИ Витебска

Из-за столкновения «скорая» опрокинулась на бок. Данными о водителе и пассажирах транспортного средства правоохранители пока не располагают. Все участники аварии были доставлены в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

Весной нынешнего года в Гродно произошла смертельная авария с участием скорой.

Погибла 28-летняя девушка – здесь подробнее.

Фото: ГАИ

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