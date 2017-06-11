новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Витебске водитель остановил троллейбус и спас утят

11.06.2017 - 14:37

Новости Беларуси. На этой неделе в Витебске водитель троллейбуса спасла с проезжей части маленьких утят. Видео спасения 9 июня выложили в паблике «Типичный Витебск».  

Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk

На видео запечатлено, как водитель выходит из троллейбуса, чтобы помочь утятам подняться на бордюр, который отделяет дорогу от тротуара. Рядом с птенцами находилась взрослая утка. Несколько утят от испуга провалились в водосток. Тогда к спасательной операции подключились прохожие, которые подняли защитную решетку и вытащили трех птенцов наружу, где их ждала мама-утка.

Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk

За происходившим наблюдали пассажиры троллейбуса, которые искренне сочувствовали птицам.

Напомним, что недавно в Москве известный актер Владимир Машков спас утку, селезня и утят и помог им добраться до парка – подробности здесь.

Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: mainichi.jp
Видеофакт: 19 свиней остановили движение скоростной автомагистрали в Японии
В Китае скончалась одна из самых старых в мире самок большой панды
Старейшая панда мира скончалась в Китае
Видеофакт: в США медведь проник в частный дом и сыграл на фортепиано
Видеофакт: в США медведь проник в частный дом и сыграл на фортепиано
Панды прощаются с родным парком в Японии: видеофакт с праздничным угощением
Панды прощаются с родным парком в Японии: видеофакт с праздничным угощением
Фотофакт: в Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина
Фотофакт: в Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина
МЧС о спасении кошки из вентиляционной шахты в Бресте: «Удалось разыскать проект здания»
МЧС о спасении кошки из вентиляционной шахты в Бресте: «Удалось разыскать проект здания»
В американском зоопарке родилось сразу 12 малышей гепардов (видеофакт)
В американском зоопарке родилось сразу 12 малышей гепардов (видеофакт)
Шествие 200 беременных овец в Англии оповестило о наступлении весны
Шествие 200 беременных овец в Англии оповестило о наступлении весны
Все новости по теме Животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru