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В Витебске задержали голого водителя Ford, протаранившего остановку

03.01.2017 - 20:21

Новости Беларуси. Произошедшее на видео запечатлели очевидцы. Они и выложили ролик в социальные сети.

Автомобиль Ford протаранил остановку.

По счастливой случайности никто не пострадал. Свидетели ЧП вызвали милицию.

Когда наряд прибыл, виновник аварии вышел к ним в чем мать родила. Выяснилось, что мужчине 28 лет. Был ли он пьян или находился под действием наркотиков, пока не сообщается.

Александр Казючиц, временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Очевидцы этого происшествия остановили автомобиль скорой помощи, который проезжал мимо, а также вызвали наряд ГАИ. Когда наши сотрудники прибыли, водитель Ford вышел из «скорой» без одежды. Был ли он в таком виде за рулем, нам пока не известно. Его одежда обнаружена на улице. Мужчину задержали и доставили в отдел.

Стрельба, таран остановки, пиротехнические травмы и пожары: празднование Нового года в Беларуси не обошлось без ЧП (здесь подробности). 

В Витебске задержали голого водителя, протаранившего остановку

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