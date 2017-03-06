новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Витебской области официально ввели запрет на выход на лед - жертв пока нет

06.03.2017 - 17:01

В Витебской области официально ввели запрет на выход на лед. К счастью, в нынешнем году гибели на разрушающемся льду в регионе не зафиксировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Гололедица в Беларуси: как в такую погоду правильно вести себя на дороге?
Гололедица в Беларуси: как в такую погоду вести себя на дороге?
Снегоплавильная станция в Минске работает без электричества
Снегоплавильная станция в Минске работает без электричества
Последствия гололеда: 8 декабря в 5 раз выросло число обращений в больницу
Последствия гололеда: 8 декабря в 5 раз выросло число обращений в больницу
В Солигорске возобновилось движение общественног транспорта, парализованное из-за гололеда
В Солигорске возобновилось движение общественног транспорта, парализованное из-за гололеда
Аварии в гололед: в Несвижском районе легковая машина врезалась в микроавтобус
Аварии в гололед: в Несвижском районе легковая машина врезалась в микроавтобус
Километровые пробки в Минске, отменено 20 рейсов автобусов в Бресте: последствия гололеда
Километровые пробки в Минске, отменено 20 рейсов автобусов в Бресте: последствия гололеда
Гололед в Беларуси
Напополам переломала ногу: самые частые травмы в гололед
Больница в Минске
Около 400 человек, в том числе 35 детей, стали жертвами гололеда в Минске за месяц
Все новости по теме Гололед
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru