В Витебской области официально ввели запрет на выход на лед - жертв пока нет

В Витебской области официально ввели запрет на выход на лед. К счастью, в нынешнем году гибели на разрушающемся льду в регионе не зафиксировано.
В Витебской области официально ввели запрет на выход на лед. К счастью, в нынешнем году гибели на разрушающемся льду в регионе не зафиксировано.
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