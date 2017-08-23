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В Витебской области остается убрать треть посевов

23.08.2017 - 10:51

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на 23 августа в Беларуси. Дожди, ливни и сильный ветер, который может достигать 22 метров в секунду – неутешительный прогноз в том числе и для аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если жатва в целом по стране завершена, то север страны (это Витебская область) ждет каждого погожего дня.

В регионе остается убрать треть площадей. Хлеб здесь вырастили неплохой, почти на 5 центнеров больше, чем в 2016 году получают с одного гектара посевов. На этот день общий белорусский каравай весит свыше 7 миллионов тонн.

Поставка зерна по госзаказу выполнена более чем на 85 %.

В Витебской области остается убрать треть посевов

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