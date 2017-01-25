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В воинской части Витебска учащихся колледжей обучили азам самообороны

25.01.2017 - 09:07

Новости Беларуси. Праздник беззаботной юности. 25 января по всей стране окончание – а в некоторых колледжах и ВУЗах самый разгар зимней сессии – отмечает студенчество Беларуси. Отмечают по-разному.

В Минске, а также отдельных регионах 25 января пройдут спортивно-массовые мероприятия. В Логойске к празднику присоединятся олимпийские чемпионы.

В северной столице своеобразный день студента проходит на патриотической волне. Три десятка парней, учащихся двух колледжей Витебска, накануне отправились на экскурсию в воинскую часть. Здесь их ознакомили с буднями солдат-срочников, служебным оружием и обучили азам самообороны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Павел Рудаковский, учащийся Витебского государственного политехнического колледжа:
Нас собрали в воинской части города Витебска. Показали, как живут военнослужащие, выступление собак. Также мы собираемся провести время на катке, играя в хоккей, катаясь, общаясь.

День студента еще называют Татьяниным днем. Раннехристианская мученица почитается православной и католической церквями. Не забудьте поздравить Татьян и пожелать удачи на сессии знакомым студентам.

В воинской части Витебска учащихся колледжей обучили азам самообороны

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