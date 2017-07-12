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Весь город наполнен ярмарками и концертами: как жители и гости Витебска проводили 11 июля на «Славянском базаре»

12.07.2017 - 11:02

Новости Беларуси. Несмотря на погоду 11 июля, жители и гости прздничного Витебска смогли провести этот день не только интересно, но и продуктивно. Весь город наполнен ярмарками и концертами. Организаторы сделали все, чтобы каждый нашел себе мероприятие по душе.

В этот день те, кто хотел увидеть оригинальные пояса XVIII-XIX вв., посетил выставку «Золототканый шёлк, бесценный по работе» в  Художественном музее. Любители невероятных ароматов побывали на интерактивной выставке «Запахи жизни. Чудеса парфюмерии», которая также проходила в Художественном музее. 

Вечером состоялся спектакль «Джуди» в Национальном драматическом театре имени Я. Коласа, в котором сыграли известные актеры: Нонна Гришаева, Сергей Марин и Сергей Шустицкий.

На улицах города гости встречали мимов, известных певцов Беларуси.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра с аншлагом прошел концерт популярного российского исполнителя Григория Лепса (здесь подробнее).

Мы заглянули в социальные сети на страницы гостей фестиваля, чтобы узнать, как люди проводили 11 июля на масштабном форуме в Витебске.

Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 11 июля.

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Источник фото: vk.com/id1801747
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