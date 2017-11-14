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В Витебске вынесен приговор священнику из России, обвиняемому в сутенерстве

14.11.2017 - 10:00

Новости Беларуси. В Витебске огласили приговор обвиняемому в сутенерстве священнику из России. 39-летний Николай Киреев вербовал белорусок для занятия проституцией.

Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Слушания проходили в закрытом режиме. Россиянин обвинялся по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Беларуси.

Подробности скандального задержания: комментарий СК

Как сообщает из зала суда наш корреспондент Анастасия Бут, Николай Киреев вину не признал.

39-летний священник почти полгода вел переписку с двумя жительницами Витебска: подробности громкого дела.

Фото: Анастасия БУТ

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