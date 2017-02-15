новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг

15.02.2017 - 09:42

Новости Беларуси. В Беларуси растет экспорт медицинских услуг. Только в Витебской области за 2016 год он увеличился на 20% в сравнении с 2015.

На оказании таких услуг в регионе заработали 60 миллионов рублей.

У иностранцев пользуются популярностью роддома, стоматологические клиники, пластическая хирургия, диагностические и реабилитационные центры. Оценили уровень медпомощи граждане России, Литвы, Латвии и Китая. Больше всех в этом плане преуспел Витебский областной диагностический центр. В основном – благодаря введенному ранее ноу-хау, передвижному пульмоскану.

Только эта установка принесла более трех миллионов рублей.

Владимир Орехва, главный врач Витебского областного диагностического центра:
Мы ни одну цену ни на одно исследование не подняли. Нам удалось достичь этого благодаря тому, что используя наш передвижной медицинский пункт, мы обследовали жителей приграничья.

Медики надеются, что в 2017 году экспорт медицинских услуг увеличится еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе и благодаря безвизовым 5-дневным каникулам иностранцев.

Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бурение глубоководных скважин и контроль за радиацией: Беларусь расширяет экспорт геоуслуг
Бурение глубоководных скважин и контроль за радиацией: Беларусь расширяет экспорт геоуслуг
Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»
Несколько крупных производителей мяса говядины Минской области попали в «черный список» Россельхознадзора
В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз
В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз
Российская компания закупает 70 самосвалов БелАЗ
Российская компания закупает 70 самосвалов БелАЗ
Белорусские продукты для рынков ЕЭАС будут маркировать специальным знаком
Белорусские продукты для рынков ЕЭАС будут маркировать специальным знаком
Александр Лукашенко посетил ОАЭ
Беларусь на внешних рынках: в каких странах Синеокая оставила свой след в 2016 году
Михаил Русый: на этой неделе с многих предприятий ограничения на поставку мясомолочных продуктов в Россию будут сняты
Михаил Русый: на этой неделе с многих предприятий ограничения на поставку мясомолочных продуктов в Россию будут сняты
Игорь Данилов
Председатель конкурса «Продукт года»: белорусские продукты отвечают мировым стандартам качества, безопасности и конкурентоспособности
Все новости по теме Экспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru