﻿ Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами

12.12.2017 - 15:48

Новости Беларуси. В Витебской области задержана нелегальная продукция, которую везли в Россию. Фуру с контрабандными овощами остановили в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За пределы страны пытались вывезти 17 тонн, по документам овощи должны были разгрузить еще в Витебске, но грузовик проехал областной центр и направлялся в Российскую Федерацию.

Наталья Ильясова, главный инспектор отдела идеологической работы Витебской таможни:
Более 17 тонн незаконно перемещаемых свежих овощей общей стоимостью более 77 тысяч белорусских рублей изъято. За 2017 год витебской таможней заведено более 2 тысяч дел об административных правонарушениях, а также более 12 уголовных дел. Стоимость конфискованных судом товаров и транспортных средств составила более 8 миллионов белорусских рублей.

Ранее, но уже в Россонском районе, витебские таможенники задержали два автопоезда, которые также направлялись в сторону России. Тогда машины везли овощи без документов на 40 тысяч рублей.

Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изъятые цветы
Более 80 тысяч роз, хризантем и орхидей общей стоимостью 1 млрд рублей изъяты на Ошмянской таможне
Перекрыт канал контрабанды из Беларуси в Польшу: нарушители пересекали границу на речном участке
Перекрыт канал контрабанды из Беларуси в Польшу: нарушители пересекали границу на речном участке
Банду из экс-СССР задержала полиция Франции
Банду из экс-СССР задержала полиция Франции
Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
В Турции задержали гражданина Грузии, перевозившего в чемодане 14-летнего подростка
В Турции задержали гражданина Грузии, перевозившего в чемодане 14-летнего подростка
На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
Кадры оперативной съемки: двое мужчин пытались провезти в Литву сигарет на 114 тысяч
Двое мужчин пытались провезти контрабандные сигареты в Литву: при задержание один из них спрятался на дереве
Гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов, задержан в Национальном аэропорту «Минск»
Гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов, задержан в Национальном аэропорту «Минск»
Все новости по теме Контрабанда, Государственная граница Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru