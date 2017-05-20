новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Витебский ювелир создал миниатюрную копию боевого танка «ИС-2» в серебре

20.05.2017 - 19:35

Новости Беларуси. 785 проба и 785 дней. Прежде, чем изготовить необычный шедевр ювелирного искусства, Андрей Жизневский перебрал немало архивных фото.  Любопытный и малоизвестный факт:

самая мощная школа ювелиров в Беларуси еще до войны была именно в Витебске.

И герой нашего следующего сюжета намерен прославить свои город в ювелирном искусстве, так как это сделал Марк Шагал в изобразительном.

Андрей Жизневский, ювелир:
Невнимательность, скорость, опять же эмоции в голове, все эти факторы влияют на твою работу.

Нужно просто работать и думать о чем-то хорошем.

Два года назад, с добрыми мыслями, он принялся за дело. 785 дней кропотливой работы с серебром 785-й пробы.  Детали – тоньше человеческого волоса. А некоторые настолько мелкие, что увидеть их можно только под микроскопом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Жизневский:
Взялась пластиночка, вырубился из нее диск, после этого он бухтировался, загибался.

Белорусский левша и никак иначе. Андрей Жизневский сделал настоящий прорыв в отечественном ювелирном искусстве.

Как когда-то в бою громко заявил о себе так называемый «Иосиф Сталин-2».

Анастасия Бут, СТВ:
Если серебрянный танк увеличить в 72 раза, то получится оригинальный ИС-2. Весит он около 46 тонн. Именно этот экспонат, который установлен в городе Городке, и стал прототипом ювелирного изделия.

Он измерял каждую деталь рулеткой. Постепенно метры превращались в миллиметры. Днями Андрей сидел в библиотеках и изучал историю легендарного танка. Именно эта техника, по мнению ювелира, и предрешила исход войны.

Андрей Жизневский:
Я считаю, что это символ Победы. Он нанес все-таки решающий удар кошкам, тиграм и пантерам.

За серебряный танк весом почти в 208 граммов россияне предлагали мастеру немалые деньги. Но Жизневский наотрез отказался. Внук ветеранов войны и сын летчика считает,

такая техника должна остаться в Беларуси.

И отнюдь не в частной коллекции.

Андрей Жизневский:
Хочется рассказать об уникальности своих работ, о том, что давно забыто. О том, что черпалось из каких-то старых ювелирных источников или закрытой информации, которую нигде не найдешь, ни в одном интернете не увидишь. Хочется продвигать это как брэнд.

Именно белорусский брэнд.

Миниатюрный танк «ИС-2» это уже второй военный шедевр мастера. Первым он изготовил точную копию биплана «У-2». Теперь это своеобразная реликвия семьи Жизневских.

Витебский ювелир создал миниатюрную копию боевого танка «ИС-2» в серебре

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Шедевры, от которых глаз не оторвать: в Беларуси освоили производство ювелирной промышленности
Шедевры, от которых глаз не оторвать: в Беларуси освоили производство ювелирной промышленности
Настоящее сокровище или обычное стекло: кто определяет имитацию драгоценного камня?
Ювелир Олег Ткаченко: Изготовить ювелирное изделие – это как таинство!
Кристина Семенцова
100 белорусов отправятся в Турцию, благодаря акции «Настоящий отдых» от сети магазинов ювелирных изделий «Царское Золото» и «Золотая мечта»
Когда бриллианты неуместны и какой подарок лучше сделать любимой?
Полезные советы. Когда бриллианты неуместны и какой подарок лучше сделать любимой?
Компания уверяет: бриллиант возвращать не придется
В Великобритании ищут упавший с неба бриллиант стоимостью 20 тысяч долларов
В ювелирном магазине Китая роза из золота стоит около 45$
Все новости по теме Ювелирные изделия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru