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Врач должен сам приобщиться к физической культуре и спорту: в Витебском медицинском университете открылся фитнес-клуб

01.11.2017 - 10:40

Новости Беларуси. В одном из самых интернациональных университетов страны – Витебском медицинском – появилось больше возможностей для занятий спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь открылся новый фитнес-клуб для студентов и преподавателей. Два зала, тренажерный и для фитнеса, обустроили на собственные средства вуза. Бесплатно в нем смогут заниматься будущие доктора. Белорусские и иностранные студенты собственным примером станут пропагандировать моду на здоровый образ жизни.

Маргарита Симанькова, студентка 4 курса Витебского государственного медицинского университета:
Для студентов это значит хорошее настроение, красивая форма. Будут преподавать здесь не только преподаватели, не только фитнес-тренеры, но и сами студенты могут проводить занятия по фитнесу, аэробике.

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Чтобы врачевать, чтобы давать советы своему пациенту по здоровому образу жизни, по правильному режиму труда, отдыха и питания, врач должен сам приобщиться к физической культуре и спорту.

В современных залах теперь можно заниматься аэробикой, тай-бо, стрейчингом, пилатесом. Преподаватели кафедры медицинской реабилитации будут проводить здесь занятия в группах здоровья.

А вечером 1 ноября в честь дня рождения университета в тренажерном зале пройдут соревнования по пауэрлифтингу.

Врач должен сам приобщиться к физической культуре и спорту: в Витебском медицинском университете открылся фитнес-клуб

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