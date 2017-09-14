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«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника

14.09.2017 - 20:41

Новости Беларуси. 14 сентября официально началось совместное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017». В ходе маневров войскам предстоит защитить интересы союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

По легенде тренировки необходимо уничтожить незаконные вооруженные формирования. Проходит операция на шести полигонах Беларуси и трех российских. В учении примут участие тысячи военнослужащих и задействованы сотни единиц техники. Наблюдать за активной фазой «Запада-2017» приглашены многочисленные представители международных организаций и СМИ.

За развитием событий пристально следили в сюжете.

«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника

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