Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»
Новости Беларуси. 28 сентября на празднике в Браславе собрались все те, кто стал героем жатвы, они стали участниками шествия хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»
Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградят на сцене парка «Лесничевка». Им вручат и ценные подарки – тракторы и автомобили. Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.
Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Витебская область сработала хорошо в этом году по уборке урожая. И как результат – почти миллион тонн.
Я думаю, что это будет постоянный, стабильный результат, только нужно прибавлять. На Витебщине есть резервы, задумки, поэтому результат, надеюсь, будет и в будущем.
Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:
В этом году мы намолотили более 100 тысяч тонн – это очень неплохой результат. За последнюю пятилетку удалось достичь благодаря слаженной работе аграриев района, благодаря соблюдению технологической дисциплины, ответственности.
К «Дажынкам» в Браславе обновили более чем 100 объектов – обустроили набережную, провели ремонт дворов, улиц и дорог. В городе появились оригинальные скамейки и фонари. Похорошел Браслав благодаря предприятиям, бизнесменам и местным жителям в рамках акции «Подарок любимому городу».
Лучшего тракториста Витебского региона выбирали по 11 требованиям
Новости Беларуси. Габаритная техника и ювелирная точность. В Витебской области определяли лучшего тракториста региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди полусотни участников – как новички, так и бывалые механизаторы.
И требования не так просты, как кажется. К примеру, при обработке почвы важно было соблюсти 11 условий. А глубина вспашки при этом должна быть 22 сантиметра. Ни больше, ни меньше. Погрешность в любую сторону может влиять на урожай.
Михаил Придыбайло, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Техника может быть новая, прогрессивная. Но если человек не способен эту технику использовать по полной, то результат будет не тот, который мы ждем. В связи с этим две важные проблемы возникают. Первое – это дефицит кадров. Их не хватает, нам нужны люди, мы их привлекаем. И вторая – повышать профессиональное мастерство тех, которые у нас есть.
Владислав Павловец, учащийся Лепельского государственного аграрно-технического колледжа:
Наш колледж в этом году закупил новый трактор и у нас есть такой плуг. И учащиеся на 3-4 курсе предоставляются трактора и плуги, их выпускают на поле и с мастерами начинают обучать производственному делу. Мастера смотрят, дают советы, помогают нам.
В Витебской области сроки для весеннего и осеннего сева, уборки – минимальные. На выполнение этих работ природа даёт региону в среднем на 10-15 дней меньше, чем в южных областях.