Ждем гостей из 12 стран: в Полоцке начинается празднование Дня белорусской письменности

Новости Беларуси. Празднование Дня белорусской письменности стартует 1 сентября под знаком молодежи и именем Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке любителей исторической реконструкции ждет в путешествие в школу прошлого и фестиваль средневековой культуры.

Множество проектов подготовлено для поклонников литературного и театрального творчества. Знатоки жизненного пути белорусского первопечатника попробуют силы в Скориновской олимпиаде.

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома:

Ждем гостей из 12 стран мира, в том числе и городов-побратимов России и Германии. Ну и послы из разных стран, и в том числе наши друзья со всех уголков нашей прекрасной Родины.

Помимо Дня письменности в Полоцке отмечают 500-летие белорусского книгопечатания и 1155-летие города.

Празднования продлятся 2 и 3 сентября.