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Жена сколотила нашу семью вокруг обуви. Репортаж СТВ о династии обувщиков из Витебска

07.12.2017 - 12:41

Новости Беларуси. В Витебске в самом крупном холдинге страны выпустили 4-миллионную пару обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С увеличением объемов производства растет и необходимость в расширении штата.

Сегодня в городе функционируют несколько специализированных предприятий, и вакансий для рабочих – не меньше сотни. Престиж профессии с каждым годом увеличивается. Равно как и количество браков среди тех, кто познакомился на работе.

Наталью Масько называют никак иначе, как хозяйкой выставочного зала. Она же мама 15-летней дочери и жена тоже работника обувного предприятия. Здесь, собственно, и познакомились.

Наталья Масько, кладовщик ассортиментного кабинета предприятия кожевенно-обувного холдинга:
Когда дочь была маленькая, мы работали на разные смены. Потому что это удобно было: муж на первую смену, я – на вторую. Было кому за ребенком присматривать.

Предприятие идет на все условия, рассматривает, как и что удобно.

На предприятии трудится не только муж, но и многочисленные родственники семьи. Например, свекр. 20 лет назад он устроился сюда рабочим. А уже и до пенсии – рукой подать.

Василий Масько, комплектовщик изделий и полуфабрикатов предприятия кожевенно-обувного холдинга:
Жена пригласила работать сюда. Она имеет образование обувное, модельер-конструктор по образованию, работала здесь технологом. И вот она сколотила, можно так сказать, семью нашу вокруг обуви. 

16 лет вместе супруги Ионовы. Елена – мастер участка, Анатолий – кладовщик. Признаются: в обувной столице Беларуси, а именно так называют Витебск, престиж профессии растет вместе с увеличением объемов производства. В холдинге уже выпустили 4-миллионную пару обуви. Растет и количество вакансий.

Елена Ионова, мастер заготовительного участка предприятия кожевенно-обувного холдинга:
В подчинении у меня 63 человека находится. Это моя большая семья. Мы уже с ними давно работаем, знаем друг друга давно. Специальности на данный момент требуются у нас. И мы готовы предоставить места, работу и переобучение.

Анатолий Ионов, кладовщик склада заготовок предприятия кожевенно-обувного холдинга:
Совсем не важно, руководящая это должность либо это среднее звено, главное – достойная оплата, уверенность в работе, уверенность в том, что ты делаешь. Ну и удовольствие от этого.

Любопытный факт: в 90-е годы аббревиатуру одного из филиалов СП, то есть совместное предприятие, витебчане расшифровывали как «семейное предприятие».

Анастасия Бут, СТВ:
Семейные ценности и преемственность поколений  в холдинге, если можно так сказать, на генетическом уровне. Директор крупной компании – сын простого шаповала. А уже его сын также продолжает династию обувщиков.

Жена сколотила нашу семью вокруг обуви. Репортаж СТВ о династии обувщиков из Витебска

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