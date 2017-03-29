новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Женщина спрыгнула с технического этажа многоэтажного дома в Витебске

29.03.2017 - 16:56

Новости Беларуси. В Витебске женщина выпала с балкона, расположенного на 13-м этаже здания.

Трагедия произошла во вторник утром.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, «в милицию позвонила соседка и сообщила о том, что женщина намеревается спрыгнуть c балкона». Правоохранители приехали немедленно, но было уже поздно.

У женщины остались муж и малолетний ребенок. Ей было 36 лет.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии депрессии.

Суицид – далеко не всегда следствие серьезной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе, неприятности в учебе. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой. Специалисты – о том, как справиться с этим состоянием и не совершить непоправимых ошибок (здесь подробнее).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новый сезон проекта «Две звезды на СТВ». Редкие кадры
Европейские игры-2019 станут самой «экономичной» олимпиадой в истории
Александр Лукашенко о Европеаде-2019: «Это встряхивает страну экономически, туристы едут, интересуются люди»
Александр Лукашенко о бизнесе в Беларуси: «Сформировать условия без формальных ограничений, надуманных требований»
Александр Лукашенко о бизнесе в Беларуси: «Сформировать условия без формальных ограничений, надуманных требований»
Почему выборы – лучший фитнесс и кого ещё в Европе называют «бульбашами»: Игорь Марзалюк в программе «Простые вопросы»
Президент Беларуси встретился с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем
Президент Беларуси встретился с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем
Олимпиада-2008
Олимпиада-2008: Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова лишены медалей
В Гомеле на одном из остановочных пунктов загорелся троллейбус
В Гомеле на одном из остановочных пунктов загорелся троллейбус
Рио-2016. Каори Ичо стала первой японской 4-кратной чемпионкой Олимпиады
Рио-2016. Каори Ичо стала первой японской 4-кратной чемпионкой Олимпиады
Все новости по теме undefined
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru