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Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков: с жертвами он знакомился в соцсетях

28.08.2017 - 14:20

Новости Беларуси. Витебской области задержан мужчина, подозреваемый в педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что 31-летний житель Шумилино неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Его жертвами были мальчики 14-15 лет.

С ними он знакомился в соцсетях под вымышленным именем. Затем дело доходило до встречи. В аккаунте подозреваемого правоохранители нашли десятки видео- и фото-файлов с признаками порнографии. Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый заключен под стражу.

Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков: с жертвами он знакомился в соцсетях

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