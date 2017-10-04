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Житель Витебска пытался закопать шестерых щенков живьем: мужчина оштрафован

04.10.2017 - 12:10

Новости Беларуси. Житель Витебска в нетрезвом состоянии хотел закопать шестерых щенят живьем.

По информации «Витьбичей», 22 июля собака жителя Витебска родила шестерых щенят. Мужчина, увидев новорожденных питомцев, положил их в мешок и вынес на улицу. Возле забора мужчина выкопал яму и бросил туда щенят.

Это заметили местные подростки, которые услышали, как животные скулили, и попытались помешать мужчине. Школьники вызвали милицию, которая задержала витеблянина. В момент инцидента он был сильно пьян – в его крови обнаружено 3,29 промилле алкоголя.

Елена Гребенчук, судья суда Железнодорожного района:
Он не отрицал, что к нему подходили подростки, пытались выяснить, что он делает. Правда, их заявление, что щенков бил лопатой, отрицал, мол, такого не было, просто закапывал. 

В суде дело рассмотрели в отсутствие мужчины – он не явился на заседание. Жителю Витебска за жестокое обращение с животными определено наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин – это 460 рублей.  

Что значит нести ответственность, за тех, кого приручили. «На протяжении 12-15 лет закон «Об обращении с животными» не может быть принят».

Когда депутаты рассчитывают его принять – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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