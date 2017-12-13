Американские вертолеты разваливаются в небе над Японией

Новости США. Международный скандал разгорается между США и Японией. Токио требует от Вашингтона прекратить полеты над гражданскими объектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распри между военными ведомствами двух стран с новой силой вспыхнули после инцидента 13 декабря. Утром один из американских вертолетов стал буквально рассыпаться в небе над префектурой Окинава.

Отвалившийся иллюминатор упал прямо на школьную площадку!

В тот момент там находились около 50 человек. Один ребенок серьезно пострадал. Отметим, это далеко не первый подобный инцидент. Например, несколько дней назад на крышу детского сада в этом же районе упала запчасть от другого вертолета с той же военной базы США на Окинаве.