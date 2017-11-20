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Американским военным в Японии запретили пить алкоголь и покидать военную базу

20.11.2017 - 12:18

Новости США. Строгие меры ввели после того, как 19 ноября в городе Наха пьяный солдат, управлявший грузовиком, насмерть сбил местного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первое подобное происшествие на Окинаве.

По опубликованным данным, с 1972 года на острове американскими военными было совершенно около 6000 преступлений.

Причем каждое десятое подпадает под определение «тяжкое».

Отметим, что американские военнослужащие, а также члены их семей находятся под защитой Соглашения о статусе американских войск в Японии. Таким образом, законы страны на них не распространяются.

Американским военным в Японии запретили пить алкоголь и покидать военную базу

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