Автогонщик из Швейцарии уснул за рулем во время чемпионата на выносливость

Новости Японии. Гонщик из Швейцарии уснул за рулем автомобиля во время проведения чемпионата мира по гонкам на выносливость, который проходил в Японии.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт соревнования, Себастьян Буэми из Швейцарии уснул в то время, когда автомобиль находился в боксе перед тренировочным заездом. Пост набрал более 2 тысяч ретвитов и 4 тысячи лайков.

В твиттере также появилось видео с уснувшим спортсменом и подпись: «Как справляться с джетлагом в стиле Себа».

Фото: twitter.com/FIAWEC

Джетлагом называют недосып, который возникает либо из-за несоблюдения режима сна и бодрствования, либо из-за резкой смены часовых поясов.

Команда пилота не смогла установить с ним связь по рации, потому что он уснул. Гонщика смогли разбудить только после того, как постучали в окно автомобиля.