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Автогонщик из Швейцарии уснул за рулем во время чемпионата на выносливость

14.10.2017 - 17:37

Новости Японии. Гонщик из Швейцарии уснул за рулем автомобиля во время проведения чемпионата мира по гонкам на выносливость, который проходил в Японии.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт соревнования, Себастьян Буэми из Швейцарии уснул в то время, когда автомобиль находился в боксе перед тренировочным заездом. Пост набрал более 2 тысяч ретвитов и 4 тысячи лайков.

В твиттере также появилось видео с уснувшим спортсменом и подпись: «Как справляться с джетлагом в стиле Себа».

Фото: twitter.com/FIAWEC

Джетлагом называют недосып, который возникает либо из-за несоблюдения режима сна и бодрствования, либо из-за резкой смены часовых поясов.

Команда пилота не смогла установить с ним связь по рации, потому что он уснул. Гонщика смогли разбудить только после того, как постучали в окно автомобиля.

Один из популярнейших гонщиков «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал самым плохо одетым спортсменом – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/FIAWEC

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