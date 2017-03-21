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Фотофакт: в Японии зацвела сакура

21.03.2017 - 10:45

Новости Японии. В Токио сакура зацвела раньше обычного, обогнала даже более южные регионы, причем такое случилось впервые за почти 10 лет.

Нежные цветки появились на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни, что означает открытие сезона сакуры по всей стране.

Разгар цветения дальневосточной вишни придется на конец марта или начало апреля. Так что совсем скоро тысячи местных жителей и туристов наводнят все парки, чтобы собственными глазами увидеть знаменитой японское чудо сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фотофакт: в Японии зацвела сакура
В Японии зацвела сакура
Фото. В Японии зацвела сакура
В Японии зацвела сакура
Фото. В Японии зацвела сакура
В Японии зацвела сакура
Фото. В Японии зацвела сакура

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