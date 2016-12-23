новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Император Японии празднует 83-летие: поздравление монарху направил Александр Лукашенко

23.12.2016 - 17:05

Новости Японии. Тысячи японцев пришли на дворцовую площадь в Токио, чтобы поздравить императора с днём рождения.

23 декабря Акихито исполнилось 83 года.

Монарх поблагодарил народ за поддержку в его решении постепенно отойти от руководства, в связи с преклонным возрастом.

Со временем, его место на престоле займёт кронпринц Нарухито.

С национальным праздником императора Японии Акихито и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Император Японии празднует 83-летие

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Япония увеличивает военные расходы: министерство обороны намерено получить свыше 50 миллиардов долларов
Япония увеличивает военные расходы: министерство обороны намерено получить свыше 50 миллиардов долларов
Внешняя торговля Японии: падение продолжается
Внешняя торговля Японии: падение продолжается
Император Японии готовится отречься от трона
Император Японии готовится отречься от трона
В Хиросиме под удары колокола почтили память жертв первой в истории атомной бомбардировки
В Хиросиме под удары колокола почтили память жертв первой в истории атомной бомбардировки
Колокол Нагасаки в Минске
Восточная экскурсия по Минску: колокол Нагасаки, Сендайский сквер, театр Кабуки и фильм «Черный дождь»
Все новости по теме Япония
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru