новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Как настоящая: художница из Японии создает реалистичные рисунки еды

06.09.2017 - 18:14

Новости Японии. Художница из Японии рисует еду так, что ее не отличить от оригинала.

Процесс создания реалистичных картин женщина выкладывает на YouTube канале POLKAnoe. Чаще всего японка рисует еду.

На ее работах изображены рис, мидии, лапша, конфеты, традиционная японская кухня.

Пользователи пишут, что «получается хорошо и еда выглядит как настоящая. Даже захотелось пойти в магазин».

Самые популярные видео японки посмотрели почти полмиллиона раз.

Прославиться можно не только выкладывая ролики со своими работами в сеть, но и создавая объекты в городском ландшафте.  

5 громких имен в современном стрит-арте – здесь подробнее.

Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Фото. Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Фото. Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Фото. Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Фото. Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe
Фото. Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале POLKAnoe

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сальвадор Дали
Эксгумация Дали: способ выяснить правду или провокация в духе безумного гения?
Эксгумация Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились
«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали
«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали
Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства
Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства
Тело Дали эксгумируют для проведения ДНК-теста
«Наблюдать, не рисуя, рисовать, не наблюдая». Мастер-класс по технике китайской живописи
«Наблюдать, не рисуя, рисовать, не наблюдая». Мастер-класс по технике китайской живописи
Андрей Смоляк, художник
Беларусь примет участие в международной благотворительной акции: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы
Шедевры белорусского искусства: в Национальном художественном музее экспонируется выставка Витольда Бялыницкого-Бирули
Шедевры белорусского искусства: в Национальном художественном музее экспонируется выставка Витольда Бялыницкого-Бирули
Все новости по теме живопись
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru