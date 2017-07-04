новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Кот из Японии научился крутить спиннер хвостом

04.07.2017 - 15:10

Новости Японии. Домашний кот из Японии, который научился крутить спиннер хвостом, становится популярным в интернете. Ролик, где домашнее животное сидит на столе спиной к игрушке и раскручивает ее хвостом, набрал 55 тысяч лайков и 40 тысяч ретвитов.

За спиной у питомца лежит три спиннера, но особенно быстро животному удалось раскрутить только одну игрушку. В комментариях к видео некоторые пользователи писали, что «спиннеры сейчас везде, даже кошки научились использовать их».

Изображение: giphy.com

Спиннер – это специальная игрушка, которая служит своеобразным антистрессом. Она напоминает собой вертушку, которую нужно зажать между двумя пальцами и раскрутить. Спиннер предназначен для снятия стресса, сосредоточения и развития мелкой моторики и чувствительности пальцев. Большую популярность в мире игрушка получила в начале 2017 года, хотя и появилась довольно давно – в начале 21 века. Сейчас на рынке присутствуют самые разнообразные спиннеры – с тремя или двумя крыльями, прямоугольный, круглый, с подсветкой.

Как животные реагируют на фокусы и как ролики с питомцами становятся интернет-хитами – здесь подробнее.

Фото: @fightZeleive

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Pear
Девятилетний китайский мальчик сорок минут ездил по городу на угнанном автобусе
350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами
350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами
В Чили хирурги смотрели футбол во время операции
В Чили хирурги смотрели футбол во время операции
Китаянка бросила монеты в двигатель самолета «на удачу»
Источник: youtube.com
Видеофакт: на танец огромной гориллы в бассейне начали делать ремиксы
В Ирландии ведущего сдуло ветром в прямом эфире (видеофакт)
В Ирландии ведущего сдуло ветром в прямом эфире (видеофакт)
Источник: youtube.com
Видеофакт: в интернете появилась инструкция по изготовлению свирели из моркови
Побег в плавках из аквапарка попал на видео
Побег в плавках из аквапарка попал на видео
Все новости по теме Курьезы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru