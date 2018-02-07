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Крупный снегопад парализовал работу транспорта в Японии

07.02.2018 - 18:46

Новости Японии. Японию терзает непогода. Обильный снегопад парализовал работу крупнейшего международного аэропорта на острове Хонсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за неблагоприятных погодных условий в воздушной гавани отменены все рейсы. Нарушено и железнодорожное сообщение. Большинство поездов региональных линий не вышли со станций.

В целях безопасности были закрыты десятки скоростных автомагистралей. Однако тысячи автомобилистов все же попали в снежную ловушку. На трассе между двумя префектурами образовалась десятикилометровая пробка. Некоторые водители стоят в ней уже более суток.

Крупный снегопад парализовал работу транспорта в Японии

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