﻿ Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт

23.12.2017 - 17:47

Новости Японии. Император Японии Акихито отмечает День рождения. Представителю старейшей монаршей династии на планете исполнилось 84 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране этот день считается государственным праздником.

Выразить свое почтение Акихито к императорскому дворцу пришли почти 46 тысяч человек. С Днем Рождения императора поздравил и Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что белорусско-японским отношениям свойственна взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества на благо народов обеих стран.

Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Фото. Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Фото. Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Фото. Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт
Фото. Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В 2018 году Япония выделит 46 миллиардов долларов на оборону государства
В 2018 году Япония выделит 46 миллиардов долларов на оборону государства
Американские вертолеты разваливаются в небе над Японией
Американские вертолеты разваливаются в небе над Японией
В Японии 3 предприятия с мировыми именами фальсифицировали данные контроля качества
В Японии 3 предприятия с мировыми именами фальсифицировали данные контроля качества
Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР
Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР
Американским военным в Японии запретили пить алкоголь и покидать военную базу
Американским военным в Японии запретили пить алкоголь и покидать военную базу
В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года
В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года
Император Акихито
СМИ Японии: отречение императора Акихито от престола в марте 2019 не планируется
Император Японии Акихито досрочно распустил парламент
Император Японии Акихито досрочно распустил парламент
Все новости по теме Япония
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru