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СМИ Японии: отречение императора Акихито от престола в марте 2019 не планируется

20.10.2017 - 10:33

Новости Японии. Японское правительство опровергло информацию об отречении 83-летнего императора Акихито от престола весной следующего года.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии, отречения от престола в марте 2019 года не планируется.

В заявлении генсека сказано, что пока такого факта нет. Вопрос рассматривается. Правительство попытается сделать так, чтобы передача трона прошла без задержек.

Напомним, что в июне 2017 года впервые за 200 лет парламент разрешил действущему императору Японии отречься от престола при жизни.

Власть перейдет к сыну императора Акихито – здесь подробнее.

Император Акихито

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