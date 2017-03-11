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В Японии 11 марта проходят траурные церемонии в 6 годовщину трагедии на Фукусиме

11.03.2017 - 14:13

Новости Японии. Япония скорбит о погибших во время землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года. Шесть лет назад на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 9.

Его последствием стало смертельное цунами, унесшее жизни почти 16 тысяч человек.

Даже сейчас, спустя годы после трагедии, более 2,5 тысяч людей считаются пропавшими без вести. До сих пор десятки тысяч местных жителей вынуждены обитать во временном жилье – лагерях из небольших блочных домиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии 11 марта проходят траурные церемонии в 6 годовщину трагедии на Фукусиме

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