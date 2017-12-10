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В Японии 3 предприятия с мировыми именами фальсифицировали данные контроля качества

10.12.2017 - 16:45

Новости Японии. Имиджу Японии в сфере производства товаров, которые в том числе идут на мировой рынок, нанесен существенный урон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За короткое время экономику государства поразила серия скандалов. В них оказались замешаны сразу 3 крупнейших предприятия с мировыми именами – их обличили в фальсификации данных контроля качества.

Продукция японских гигантов идет среди прочего и на нужды автомобилестроения и аэрокосмической промышленности. Сейчас задача № 1 для японского правительства – вернуть доверие потребителей национальному бренду «Сделано в Японии».

В Японии 3 предприятия с мировыми именами фальсифицировали данные контроля качества

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