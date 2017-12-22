﻿ В Японии бабушка зашила внучке рваные джинсы, чтобы та не замерзла | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Японии бабушка зашила внучке рваные джинсы, чтобы та не замерзла

22.12.2017 - 16:55

Новости Японии. Жительница Японии в соцсетях поделилась трогательной историей о бабушке и джинсах.

По информации BuzzFeed, бабушка девушки по имени Томоми зашила ее рваные джинсы из-за беспокойства, что внучка замерзнет. Бабушка добавила под дыркой на джинсах кусок ткани и поправила потрепанную нить.

Фото: twitter.com/tymumt_082124

Девушка опубликовала в социальных сетях фото бабушки и джинсов.

Томоми:
Когда я вернулась домой, то увидела, что бабушка зашила мои рваные джинсы. Я не могу перестать смеяться.

Запись получила более 71 тысячи ретвитов и 235 тысяч лайков. Пользователи отмечали, что «такие поступки – это настоящая любовь» и «бабушка сделала очень модную вещь, которая может стать трендом».

Фото: twitter.com/tymumt_082124

По словам девушки, когда бабушка увидела реакцию сети, то была очень счастлива и немного смущена.

Читайте также: Бабушка-блогер из Минска с юмором делится советами в социальных сетях – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/tymumt_082124

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе
«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе
Фото: instagram.com/realfashionist
«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией
В Крыму родители назвали сына Биткоин Олегович
© flickr.com, dbking
The New York Times: Впервые о таинственной программе Пентагона по изучению НЛО
Источник фото: скриншот из видео
Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы из-за непристойного видеоклипа
Фото: twitter.com/steven_a1234
Котенок научился повторять жест хозяина
Источник фото: скриншот из видео
Житель Китая придумал, как освободить себе место в метро
Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку
Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку
Все новости по теме Необычное
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru