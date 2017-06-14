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Фотофакт: в Японии домашним животным предлагают примерить доспехи самурая

14.06.2017 - 17:56

Новости Японии. Японская компания занялась производством одежды для домашних животных. Особенность костюмов для питомцев в том, что они выглядят как самурайские доспехи.

Фото: samurai_age

Стоимость комплекта составляет от 129 до 150 долларов. Компания производитель также принимает индивидуальные заказы на производство костюма, исходя из особенностей питомцев.

Известно, что наряды изготавливаются вручную. Классический костюм самурая сделан из кожи, а изделия для питомцев будет выполнено из полиуретановой пены. Все материалы безопасны для домашних любимчиков.

Фото: samurai_age

Сейчас наряды доступны в четырех цветах – черном, красном, золотистом и серебристом оттенках. Производитель отмечает, что изделие станет отличным подарком для любителей истории, потому что многие доспехи повторяют известные наряды легендарных воинов.

Фото: samurai_age

Компания-производитель ведет свою страницу в Instagram, где публикует уже готовые изделия на животных.

Кстати, мы выясняли одежда для домашних питомцев – это прихоть хозяев или необходимость во время прогулок – здесь подробнее.

Фото: samurai_age

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