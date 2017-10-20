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В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года

20.10.2017 - 13:08

Новости Японии. Информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года опровергли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ранее СМИ сообщили, что вскоре будет созвано совещание для определения времени ухода нынешнего императора, однако генеральный секретарь заверил – «это не соответствует действительности».

Заинтересованные ведомства лишь изучают этот вопрос.

Напомню, в июне текущего года в Японии приняли закон, позволяющий императору при жизни передать Хризантемовый трон наследнику.

Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года

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