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В Японии сотни человек провели ночь в застрявшем поезде: сильные снегопады привели к транспортному коллапсу

12.01.2018 - 11:05

Новости Японии. На западе Японии сильный снегопад стал причиной транспортного коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушено авиа- и железнодорожное сообщение, множество автомобилистов стоят в километровых пробках.

Ночь в застрявшем на полпути поезде провели сотни человек. Состав не смог доехать до пункта назначения и остановился в 300 метрах от станции. Электричество не отключали, поэтому в поезде были свет и отопление. К утру спасатели доставили пассажирам еду и воду, однако эвакуировать их пока не представляется возможным. Некоторые решили добраться до станции самостоятельно. Преодолевая снежный путь, люди получили обморожения. Все они были госпитализированы.

В Японии сотни человек провели ночь в застрявшем поезде: сильные снегопады привели к транспортному коллапсу
Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Фото. Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Фото. Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Фото. Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Фото. Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов
Фото. Поезд застрял в Японии из-за сильных снегопадов

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