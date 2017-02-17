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В японском городе Кавадзу на две недели раньше зацвели сакуры

17.02.2017 - 12:07

Новости Японии. Весна в этом году в японском городе Кавадзу началась раньше обычного. Небольшой город, расположенный недалеко от Токио, славится 8 тысячами вишневых деревьев, которые зацветают рано и служат предвестником весны. Живописные ландшафты привлекают тысячи японцев. 

Фото: instagram.com

Цветущая вишня, известная в японском языке как сакура, как правило, цветет в марте-апреле, но деревья в городе Кавадзу уникальны. Небольшой поезд доставляет пассажиров из Токио, где они наслаждаются душистыми ароматами и всевозможными оттенками розового. Ночью деревья подсвечивают прожекторами. Деревья вдоль реки выглядят также эффектно, как и днем.

Фото: instagram.com

Сакура имеет весьма символическое значение в культуре Японии. Мимолетность периода цветения приравнивается к скоротечности жизни, поэтому сакура для японцев синонимична понятию «судьба». Цветущие вишни часто появляются в японском искусстве и сегодня стали отождествляться с образом самой страны.

Фото: instagram.com

Ежегодно в марте в Японии проводится фестиваль, посвященный сакуре. Туристы и японцы наслаждаются прогулками среди деревьев. Процесс любования сакурой по-японски называется о-ханами.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

 

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