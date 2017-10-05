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Видеофакт: жители Японии запечатлели в небе необычное облако в виде трубы

05.10.2017 - 13:50

Новости Японии. Необычное облако в виде трубы было снято на видео в небе над Японией.

Местные жители, которые стали свидетелями редкого природного явления, были поражены увиденным.

В ролике можно увидеть длинное облако в виде воронки, которое вращается, а потом в течение минуты пропадает в небе.

Фото: скриншот из видео

По словам специалистов, такие облака являются начальной стадией формирования вихря торнадо. Смерч образовывается, если воронкообразное облако достигает земли или воды.

В начале августа в небе над Китаем местные жители стали свидетелями удивительного явления: оптической иллюзии в виде плывущего в облаках города (смотрите здесь).  

Скриншот из видео

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Фото: facebook.com/ruslana.official
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