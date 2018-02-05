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Военный вертолёт рухнул у начальной школы в Японии

05.02.2018 - 18:48

Новости Японии. В японской префектуре Сага, где потерпел крушение военный вертолет, растет количество жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Два пилота, которые находились на борту, погибли, как сообщили медики. Не обошлось и без пострадавших. Медики оказывают помощь ребенку, который находился в доме, загоревшемся после падения воздушного судна. На месте продолжают работать пожарные. Им уже удалось взять пламя под контроль. Информацию об аварии собирают и анализируют в специально созданном кризисном штабе. Пока причины крушения не будут установлены, полеты вертолетов данного типа решено приостановить. 

Военный вертолёт рухнул у начальной школы в Японии

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