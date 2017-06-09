Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола

Новости Японии. Парламент Японии разрешил действующему императору покинуть престол по своему желанию. Император Акихито, которому сейчас 83 года, собирается отречься от престола из-за пожилого возраста и состояния здоровья, – сообщает Kyodo News.

Императору несколько лет назад сделали операцию на сердце, и он лечит рак предстательной железы, а в августе 2016 года император заявил, что исполнение обязанностей для него стало затруднительно.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

В течение трехлетнего периода власть перейдет по наследству к сыну императора – кронпринцу Нарухито. Ожидается, что наследник займет Хризантемовый трон в начале 2019 года.

Император с кронпринцем. Фото: Kyodo

Парламент страны не стал вносить изменения в закон об императорском доме, а лишь выпустил постановление, которое относится только к конкретной ситуации с императором Акихито. Кстати, это первое отречение от японского престола за последние 200 лет – в последний раз такое случилось в 1817 году.