Взрыв на химическом заводе в Японии попал на видео

Новости Японии. Жители близлежащих домов были эвакуированы. На место возгорания прибыли 17 машин и более 60 пожарных.

По информации местных СМИ, при взрыве на химическом заводе в городе Фудзи погиб один человек, а 11 – пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Предприятие производит химикаты для бумажной промышленности.

Фото: twitter.com/nishinaka2478

Как сообщают местные власти, «нет никакого беспокойства, что химические вещества с завода могут загрязнить окружающую среду».

Пользователь Twitter, который стал свидетелем происшествия, опубликовал в своем аккаунте видео.