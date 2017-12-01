Взрыв на химическом заводе в Японии попал на видео

Новости Японии. Жители близлежащих домов были эвакуированы. На место возгорания прибыли 17 машин и более 60 пожарных.
По информации местных СМИ, при взрыве на химическом заводе в городе Фудзи погиб один человек, а 11 – пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Предприятие производит химикаты для бумажной промышленности.
Фото: twitter.com/nishinaka2478
Как сообщают местные власти, «нет никакого беспокойства, что химические вещества с завода могут загрязнить окружающую среду».
Пользователь Twitter, который стал свидетелем происшествия, опубликовал в своем аккаунте видео.