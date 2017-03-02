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Японец нашел оптическую иллюзию, которую мозг не может разгадать

02.03.2017 - 00:48

Новости Японии. Японский профессор психологии Акиоши Китаоко опубликовал в своем блоге фотографию, которая заставила усомниться в правильности цветовосприятия человека. Изображение торта, украшенного клубникой, кажется содержит пиксели красного цвета. 

Фото: motherboard.vice.com

Читатель блога усомнился в иллюзии и решил взял пробу цветов в фотошопе. Оказалось, что на картинке присутствуют лишь оттенки серого, голубого и зеленого.

Фото: twitter.com

Бевил Конвэй, эксперт по зрительному восприятию Национального института глаза США объяснил иллюзию так:
Когда мы ходим под голубым небом, синева в некотором смысле искажает цветовосприятие человека, загрязняя оттенки всего, что видит глаз. Если посмотреть на красное яблоко при дневном освещении и под флуоресцентными лампами, цвет будет восприниматься по-разному. Пигменты в яблоке будут точно такими же, но из-за отличий спектрального состава источника света цвет объекта  для глаза человека исказиться.

Фотография с изображением клубники напомнила пользователям снимок черно-синего или бело-голубого платья. 

Фото: world4game.ru

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