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Японец Нориаки Касаи установил новый рекорд Олимпийских игр

08.02.2018 - 17:59

Новости Японии. Прыгун на лыжах с трамплина из Японии Нориаки Касаи стал первым спортсменом, который принял участие в восьми Зимних Олимпийских играх подряд.

8 февраля состоялась квалификация в том виде спорта, в котором принимает участие Касаи.

Спортсмен из Японии впервые принял участие в Играх-1992 и с тех пор соревновался в каждой последующей Олимпиаде. Соревнования в Пхёнчхане стали для Касаи восьмыми по счету.

Фото: AFP

Сейчас спортсмену 45 лет. Он является призером Игр – у него в копилке серебро ОИ-1994 и ОИ-2014 и бронза сочинской Олимпиады.

До ОИ-2018 Касаи делил рекорд вместе с саночником из России Альбертом Демченко, но последний закончил соревнования после Игр в Сочи.

В седьмых Олимпийских играх в карьере в Пхёнчхане примет участие белорусский лыжник Сергей Долидович.

«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018 (читать далее).

​​​​​​​Фото: AFP​​​​​​​

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