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Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт

13.04.2018 - 12:04

Новости Японии. Инженер из Японии создал гигантского движущегося робота. В высоту машина достигает 8,5 метров, а его вес после сборки составил 7 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью специального лифта мужчина может попасть в кабину, где находятся мониторы и рычаги для управления. Одна из рук оснащена воздушной пушкой, которая выстреливает теннисные мячи со скоростью 140 километров в час.

Своим творением местный житель очень доволен. Единственная проблема – робот получился таким большим, что не пролазит в дверь амбара, так что ее придется демонтировать.

Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Фото. Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Фото. Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Фото. Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Фото. Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Фото. Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт
Фото. Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт

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