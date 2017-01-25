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Японию заметает: снежный покров достиг 2 метров

25.01.2017 - 09:19

Новости Японии. Едва Европа успела опомниться от последствий зимней непогоды, как стихия накрыла Дальний Восток. Мощные снегопады обрушились на Японию. Не обошлось без жертв. Один человек погиб. Четверо доставлены в больницы с обморожениями и переохлаждениями.

Толщина снежного покрова здесь достигает 2 метров, что в десять раз превышает привычные для региона объемы осадков. На борьбу с небывалыми снежными заносами на западе страны мобилизованы военные.

Из погребенных сугробами машин солдаты спасают водителей, многие из которых провели в снежных ловушках более суток. В ближайшие дни облегчения западным регионам Японских островов синоптики не обещают: метели здесь продолжаются уже вторую неделю, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Японию заметает: снежный покров достиг 2 метров

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